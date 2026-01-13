الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء ألبانيا علاقات التعاون ويمنحه "وسام زايد"

رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء ألبانيا علاقات التعاون ويمنحه "وسام زايد"
13 يناير 2026 20:22

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم، معالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا "وسام زايد" الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات إلى قادة الدول ورؤسائها وملوكها وذلك تقديراً للجهود التي بذلها معاليه في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا وازدهارها.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، معالي رئيس الوزراء الألباني في قصر البحر في أبوظبي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026".

 

وأعرب معالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة على حفاوة الاستقبال ..مؤكداً اعتزازه بتكريمه بـ"وسام زايد" الذي يجسد متانة روابط الصداقة بين البلدين وما يجمعهما من تعاون مشترك وأسس راسخة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات البلدين وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والاستدامة.. مؤكدين حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز هذه العلاقات لا سيما في القطاعات ذات الأولوية التي تخدم جهودهما التنموية المستدامة.
كما تطرق اللقاء إلى الموضوعات المطروحة على أجندة "أسبوع أبوظبي للاستدامة" وأهميتها وفي توحيد الجهود الدولية في مواجهة التحديات العالمية في تعزيز الوعي بقضية الاستدامة.
حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن زايد
