الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان

زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان
13 يناير 2026 20:45

التقى سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "2 بوينت زيرو"، اليوم، معالي جمشيد خودجاييف، نائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان الصديقة.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الصديقين، في مجالات الحلول التكنولوجية المتقدمة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتعدين، وأنظمة القياس الرقمية الذكية، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية في كلا البلدين.
كما تناول اللقاء أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الشراكات القائمة والاستفادة من الإمكانات التي يتمتّع بها البلدان لمواصلة العمل على إطلاق مشاريع مشتركة تدعم النمو الاقتصادي وجهود تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
حضر اللقاء معالي مريم بنت محمد المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "2 بوينت زيرو" والعضو المنتدب للمجموعة؛ وأجاي باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة "سيريوس انترناشونال هولدينغ"؛ ومحمد هشام، الرئيس التنفيذي لشركة "إي بوينت زيرو"؛ وعلي راشد الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة "انترناشونال ريسورسيس هولدينغ".

المصدر: وام
زايد بن حمدان بن زايد
