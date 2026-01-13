«العلوم السلوكية» تنظم طاولة مستديرة لمناقشة الاستهلاك المستدام

أبوظبي (الاتحاد)



نظمت مجموعة العلوم السلوكية في مكتب الشؤون التنموية بديوان الرئاسة، طاولة مستديرة لمناقشة مجال الاستهلاك المستدام، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع أبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي.

شارك في الطاولة المستديرة، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، والدكتورة منى المنصوري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة ومدير مبادرة مديم، وعمر المهيري، مدير مسرعات المياه والطاقة في دائرة الطاقة - أبوظبي.

وخلال كلمته الرئيسية، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي أن إمارة أبوظبي تواصل مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ليس من خلال توفير الخدمات والفرص وحسب، بل من خلال تعزيز أنماط حياة مستدامة تقوم على المسؤولية المجتمعية للأفراد، وتشجيع تبني السلوكيات الواعية التي تضمن استدامة رفاه الفرد والأسرة والمجتمع.

وقال معاليه: «إن تعزيز الوعي المجتمعي بأساليب الاستهلاك المستدام يمثل اليوم ضرورة تفرضها المسؤولية تجاه أنفسنا وتجاه أسرنا، حيث يعد الاستهلاك غير المسؤول أحد أبرز مسببات الضغوط المالية التي تنعكس بشكل مباشر على الفرد والأسرة، وتؤدي إلى تداعيات تطال جودة الحياة والاستقرار النفسي والعلاقات الأسرية».

وأوضح معاليه أن الدائرة أولت منذ تأسيسها اهتماماً مبكراً بفهم العوامل السلوكية والعادات التي تؤثر على الأسر والأفراد والمجتمع.



أثر القرارات المالية

شدد معاليه على أهمية تبني سلوك مسؤول يقوم على إدراك أثر القرارات المالية والاستهلاكية في حماية الأسرة والمجتمع، وهو جوهر المواطنة الإيجابية وقيم المسؤولية التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي، منوهاً بأهمية الجهود المبذولة من مختلف المؤسسات لتعزيز ثقافة الاستهلاك المستدام، واستمرار التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث لتطوير سياسات وبرامج فعالة قائمة على الرؤى السلوكية. وقدم الأستاذ الدكتور نيكوس نيكيفوراكس، مدير مركز التصميم السلوكي المؤسساتي في جامعة نيويورك أبوظبي، عرضاً تقديمياً عن أهمية تسخير عوامل التمكين، ومسببات التعزيز وعناصر التحفيز التي تساعد الأفراد على تبني السلوكيات الإيجابية لتحقيق التنمية المجتمعية. أدار الطاولة المستديرة رشا العطار، مدير مجموعة العلوم السلوكية في مكتب الشؤون التنموية في ديوان الرئاسة.