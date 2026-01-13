تعاون معرفي بين «تريندز» و«تنمية المجتمع» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات الدكتور عارف الحمادي، المدير العام للشؤون الاستراتيجية والرقمية بالإنابة في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، والوفد المرافق له، في جلسة حوارية موسعة بحثت سبل تعزيز التعاون، وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دعم الشراكات المؤسسية، وتكامل الجهود المعرفية.

وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، حيث رافقهم في جولة أطلعهم خلالها على إدارات المركز وأقسامه العلمية، والتقنيات المتقدمة المستخدمة في مجال البحوث والدراسات الاستشرافية.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، خلال الجلسة، أهمية التعاون مع دائرة تنمية المجتمع، مشيراً إلى إيمان «تريندز» بأن البحث العلمي هو المحرك الأساسي لتطوير السياسات الاجتماعية المستدامة.

وأوضح أن هذه الجلسة تأتي ضمن حرص «تريندز» على مد جسور التعاون مع المؤسسات الكبرى، لتسخير مخرجاته البحثية وخبراته في تحليل البيانات لدعم جهود الدائرة في بناء مجتمع متماسك وقائم على المعرفة الرقمية المبتكرة.

من جانبه، أشاد الدكتور عارف الحمادي بالمستوى الفني والبحثي الذي وصل إليه المركز، وقال: إن تعزيز جودة حياة المجتمع يتطلب رؤية قائمة على البيانات الرصينة والاستشراف الرقمي، لافتاً إلى أن المباحثات مع «تريندز» تهدف إلى تفعيل التكامل بين العمل الميداني الاستراتيجي الذي نقوم به في دائرة تنمية المجتمع وبين الخبرات التحليلية العميقة التي يمتلكها مركز تريندز.