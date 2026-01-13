الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني 20 يناير

انطلاق مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني 20 يناير
14 يناير 2026 01:35

عجمان (وام)

تنظم دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، يوم 20 يناير الجاري، مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني بنسخته العاشرة، تحت شعار «من تاريخنا نخطط مستقبلنا: بين الإرث، الفن والإبداع، الابتكار، المستقبل»، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان.
وينعقد المؤتمر على مدار يومين، في جامعة عجمان، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والأكاديميين، وذلك في إطار حرص الدائرة على تعزيز تبادل المعرفة، ومناقشة أحدث التوجهات في مجالات التخطيط العمراني وتطوير المدن.
وقال الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة: إن تنظيم المؤتمر يأتي انسجاماً مع رؤية إمارة عجمان الهادفة لبناء مدن مستدامة وذكية، تركز على جودة الحياة، وتعزز تنافسية البيئة الحضرية. وأوضح أن المؤتمر يتضمن 3 محاور رئيسة، تشمل تطور التخطيط العمراني من النسيج التقليدي إلى المدن المستقبلية، ومحور الأسرة والمجتمع كأساس لتخطيط بيئة عمرانية مستدامة، إضافة إلى محور الفنون والإرث ودورها في تشكيل المشهد العمراني الحديث، لافتاً إلى أن المؤتمر يضم 6 جلسات حوارية، يشارك فيها 18 متحدثاً من الخبراء والمختصين، إضافة إلى 18 ورشة عمل متخصصة، تهدف إلى تطوير المهارات المهنية وبناء القدرات في مجالات التخطيط العمراني وتطوير المدن.
وأكد المهندس المهيري، أن المؤتمر يمثل منصة معرفية رائدة تجمع الخبراء والمختصين وصناع القرار من مختلف دول العالم، لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية في التخطيط الحضري، واستعراض التجارب الناجحة والحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير مدن أكثر استدامة ومرونة.

أخبار ذات صلة
الشارقة يواجه البطائح.. وشباب الأهلي يصطدم بعجمان
بيوت: زخم متزايد في الطلب على العقارات بالشارقة وعجمان
دائرة البلدية والتخطيط
مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني
عجمان
حميد بن راشد النعيمي
آخر الأخبار
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت
اليوم 12:38
خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس شركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
اليوم 12:31
(صورة موضوعية)
الترفيه
إطلاق أول برنامج في العالم لمزامنة توقيت القمر مع الأرض
اليوم 11:54
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
الرياضة
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
اليوم 11:49
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال مؤتمرهما الصحفي في «نارا» (رويترز)
الأخبار العالمية
القمة اليابانية الكورية.. ملفات التجارة والأمن
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©