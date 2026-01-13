مبادرة «زراعة 20 ألف شجرة» تستقطب مشاركة واسعة

دبي (الاتحاد)



استقطبت مبادرة «زراعة 20 ألف شجرة»، التي أطلقتها بلدية دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، مشاركة مجتمعية واسعة من عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية، وذلك احتفاء بمرور 20 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في دبي.

وتعكس هذه المشاركة نموذجاً متقدماً لتكامل الجهود الحكومية والمجتمعية في دعم الاستدامة البيئية، وتعزيز الوعي بأهمية التشجير، بما ينسجم مع رؤية دبي الطموحة لتوسيع الرقعة الخضراء، وتعزيز جودة الحياة.

وفي إطار تنفيذ مبادرة «زراعة 20 ألف شجرة»، وفرت بلدية دبي الشتلات للجهات المشاركة، إلى جانب تحديد المواقع الملائمة للزراعة، وتقديم الإرشادات والدعم اللازم لضمان تنفيذ عمليات الزراعة وفق أفضل الممارسات البيئية، بما يسهم في تحقيق أثر مستدام وتوسيع الرقعة الخضراء في مختلف أنحاء الإمارة.

كما أسهمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في توسيع نطاق مشاركة المؤسسات التعليمية والطلبة في المبادرة، عبر تحفيز المدارس والجامعات على المشاركة الفاعلة في أنشطة التشجير، وتعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال الصاعدة، بما يجسد التزام «الهيئة» بترسيخ قيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ويعزز دور المجتمع التعليمي في دعم مستقبل أكثر خضرة واستدامة لإمارة دبي.

وقد شاركت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في مبادرة «زراعة 20 ألف شجرة»، من خلال تنفيذ عمليات الزراعة داخل الفلل والمجمعات السكنية التابعة لها، كما تم توزيع عدد من الشتلات على السكان، وتقديم الدعم اللازم لضمان زراعتها ورعايتها بشكل سليم، بما يعزز مشاركة أفراد المجتمع في توسيع المساحات الخضراء.



مجمعات ومدارس

ساهمت شركتا «دبي القابضة» و«وصل العقارية» في المبادرة، عبر زراعة الأشجار ضمن مجمعاتهما السكنية، مع التركيز على تصميم المساحات الخضراء بشكل مستدام وجاذب للسكان، واختيار أنواع الأشجار المناسبة لكل موقع، بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء، وتعزيز جودة الحياة في الأحياء السكنية.

كما ساهمت مجموعة من المدارس في دبي في مبادرة «زراعة 20 ألف شجرة»، حيث قام الطلاب بزراعة الأشجار في ساحات المدارس والمناطق المخصصة من قِبل بلدية دبي، وذلك بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بما يعزز ثقافة الحفاظ على البيئة وغرس قيم المسؤولية المجتمعية منذ سن مبكرة.

وتهدف مبادرة «زراعة 20 ألف شجرة»، إلى إحداث أثر بيئي ومجتمعي طويل المدى يسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في التنمية المستدامة، كما تسعى إلى دعم جهود التشجير في الإمارة بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز مشاركة الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي في عمل وطني مشترك، إضافة إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية لدى الأفراد والأجيال القادمة، وتمكين المجتمع من المشاركة في بناء مستقبل أكثر خضرة واستدامة لإمارة دبي.