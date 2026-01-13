الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تفاهم بين «جود» و«النور»

تفاهم بين «جود» و«النور»
14 يناير 2026 01:35

دبي (وام) 

وقّعت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، مذكرة تفاهم مع جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم.
وأكّد خالد الحليان، رئيس مجلس إدارة جمعية النور، أن الجمعية تضم حالياً 216 طالباً من 34 جنسية مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 4 و35 عاماً، مشيراً إلى تطلُّع الجمعية لاستقبال المزيد من الطلبة مستقبلاً.
وأوضح، أن الجمعية تمكّنت من توظيف أكثر من 100 من خريجيها في سوق العمل في قطاعات مختلفة، مع استمرار فريق العمل في متابعتهم لضمان تطوير مهاراتهم المهنية.
من جانبه، أكد مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، أن هذه الشراكة تعكس التزام «جود» بدعم الفئات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن هذه المذكّرة تأتي في إطار دور منصة جود في تمكين المساهمات المجتمعية الموثوقة، ودعم المبادرات التي تُحدث أثراً مباشراً في حياة أصحاب الهمم وأسرهم، بما ينسجم مع توجهات عام الأسرة، ويُعزّز قيم التكافل المجتمعي في إمارة دبي.

