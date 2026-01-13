الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تكريم «بيئة أبوظبي» بجائزة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة

خلال تسلم الجائزة (من المصدر)
14 يناير 2026 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت هيئة البيئة – أبوظبي على المركز الثاني في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة لعام 2025، عن فئة المؤسسات الحكومية الكبيرة، تقديراً لتميُّزها في مجالات المسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة والابتكار والريادة في الاستدامة. وتُعَدُّ الجائزة، التي تنظِّمها الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، من أبرز المنصات الإقليمية التي تُكرِّم الجهات والمؤسسات ذات الأثر الملموس في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة. ويؤكّد هذا التكريم الدور الريادي للهيئة في دمج حماية البيئة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية والأُطر العالمية للاستدامة.
ويأتي هذا الإنجاز، تقديراً لالتزام الهيئة بتطبيق أُطر مبتكرة وشفّافة مستندة إلى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب أدائها البيئي المتميّز وجهودها الرائدة في العمل المناخي وحماية التنوُّع البيولوجي، وتعزيز مشاركة المجتمع.

