الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» يطّلع على خطط التطوير والتوسع في إدارة النفايات

ولي عهد الشارقة يترأس الاجتماع بحضور عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد (وام)
14 يناير 2026 01:35

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم. واطّلع المجلس على خطط التطوير والتوسع في منظومة إدارة النفايات على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، وذلك تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية البيئية للدولة الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
واطلع المجلس على تقرير مستجدات منصة «عقاري» المنظومة الرقمية المتكاملة للقطاع العقاري.

