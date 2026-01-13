الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نائبة رئيس ناميبيا تزور «متحف المستقبل»

لوسيا ويتبوي خلال الزيارة (من المصدر)
14 يناير 2026 01:36

دبي (الاتحاد)

استضاف «متحف المستقبل» لوسيا ويتبوي، نائبة رئيس جمهورية ناميبيا، وذلك خلال زيارتها الرسمية إلى الإمارات.
واطّلعت نائبة رئيس جمهورية ناميبيا والوفد المرافق لها خلال جولة في مرافق المتحف رافقها فيها ماجد المنصوري، المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، على التصميم المعماري الفريد للمتحف، وأبرز معالمه التي تجسّد رؤيته كمَعلم عالمي يجمع بين الابتكار التقني والإبداع الفني والثقافي.
وخلال الجولة، تعرّفت لوسيا ويتبوي على مجموعة من المعارض والتجارب التفاعلية التي يقدّمها المتحف، والتي تسلّط الضوء على التحديات والفرص المستقبلية، وتستعرض أحدث الابتكارات التقنية والعلمية في مجالات متعددة.
كما استمعت إلى شرح حول دور المتحف في تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل المجتمعات، ودعم المبادرات التي تُسهم في بناء مستقبل أكثر شمولاً واستدامة وتقدماً للأجيال القادمة.

أخبار ذات صلة
قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت
الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة التوجيه العليا للشراكة الإماراتية الألمانية بمجال الطاقة
متحف المستقبل
الإمارات
ناميبيا
دبي
آخر الأخبار
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت
اليوم 12:38
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
اليوم 12:31
(صورة موضوعية)
الترفيه
إطلاق أول برنامج في العالم لمزامنة توقيت القمر مع الأرض
اليوم 11:54
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
الرياضة
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
اليوم 11:49
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال مؤتمرهما الصحفي في «نارا» (رويترز)
الأخبار العالمية
القمة اليابانية الكورية.. ملفات التجارة والأمن
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©