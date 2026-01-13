الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا

عبدالله بن زايد يستقبل وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا

13 يناير 2026 23:26
13 يناير 2026 23:26

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك على هامش مشاركته ضمن وفد بلاده في أسبوع أبوظبي للاستدامة.
وبحث سموه ومعالي رونالد لامولا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان الفرص المتاحة لتطوير مسارات التعاون الثنائي في عدد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي رونالد لامولا، مؤكداً عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين.
كما أشار سموه إلى الحرص على استثمار الفرص المتاحة لدفع آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات، بما يدعم خطط البلدين لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.
وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي رونالد لامولا، خلال اللقاء، مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة.

المصدر: وام
جنوب أفريقيا
الإمارات
عبدالله بن زايد
