عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس وزراء أوزبكستان على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي جمشيد خودجاييف، نائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، وذلك على هامش مشاركته في أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ورحب سموه بمعالي جمشيد خودجاييف، وجرى، خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي، بحث علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية، والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى الطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026»، ودوره في توفير منصة عالمية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستدامة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتنامية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، والحرص المشترك على تعزيز أواصر الصداقة، وروابط التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات التي تخدم أولوياتهما التنموية، وتدعم جهودهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

كما بحث الجانبان مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.