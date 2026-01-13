هيئة أبوظبي للتراث تطلق النسخة الأولى من «مخيم المربعانية»

الظفرة (الاتحاد)



تُطلق هيئة أبوظبي للتراث بالتعاون مع جمعية كشافة الإمارات، وبشراكة استراتيجية مع كل من دائرة تنمية المجتمع ودائرة التعليم والمعرفة، النسخة الأولى من «مخيم المربعانية» الذي يحمل شعار «تراثنا أمانة» خلال الفترة من 16 إلى 25 يناير الجاري في معسكر «البيت متوحد» بمدينة زايد في منطقة الظفرة. يتضمن المخيم ست محطات رئيسة تجمع بين التراث والمهارات الكشفية من بينها محطة «إرث زايد» التي تُعرّف المشاركين بتاريخ الإمارات ومسيرة القادة المؤسسين ومحطة «السنع الإماراتي»، التي تركّز على آداب المجالس وإعداد القهوة ومحطة «المهارات الحياتية في البر» التي تشمل تعليم الطلبة ركوب الإبل وتعزيز مهارات التعامل مع البيئة الصحراوية.