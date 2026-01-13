«مطوعة الفريج».. تجربة تعليمية رقمية بأثر مجتمعي

دبي (الاتحاد)



واصلت مبادرة «مطوعة الفريج»، من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ترسيخ حضورها نموذجاً تعليمياً رقمياً رائداً، حيث أظهرت المؤشرات الرئيسة تنفيذ 126 فصلاً افتراضياً، التحقت بها 2298 طالبة ضمن تجربة تعليمية مرنة، أعادت إحياء دور المطوعة بأسلوب معاصر يواكب متطلبات التحول الرقمي، ويعزز القيم الإسلامية داخل البيوت. ويشرف على الفصول الافتراضية لـ«مطوعة الفريج»، عدد من المراكز التابعة للدائرة، في مقدمتها مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في منطقة الورقاء، ومركز المزهر الثقافي الإسلامي، ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركز مكتوم ند الشبا للنساء، ما يعكس تكامل الأدوار المؤسسية في توسيع نطاق الوصول.

وحققت المبادرة أثراً نوعياً في مسارات الحفظ والتثبيت والتجويد، حيث أسهمت برامج حفظ الزهراوين وجزئي عمّ وتبارك في تمكين ما يقارب 480 طالبة من إنجاز مراحل متقدمة في الحفظ.