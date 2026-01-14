الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طحنون بن زايد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكتل

طحنون بن زايد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكتل
14 يناير 2026 17:37

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني،  بريندان بيكتل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكتل.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقيت بريندان بيكتل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكتل، حيث تبادلنا الرؤى حول التحولات الجارية في قطاع الهندسة والبناء، وكيف يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير تصميم المشاريع وتحسين كفاءة التخطيط ودعم صنع القرار».
وأضاف سموه: «وتبادلنا وجهات النظر حول استراتيجية بيكتل، واستعرضنا فرص التعاون الممكنة في مجالات البنية التحتية والهندسة، بما يعكس الاهتمام المشترك بالكفاءة والاستدامة على المدى الطويل».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
الإمارات
