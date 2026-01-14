الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
14 يناير 2026 19:05

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " اليوم، ومعالي إيراكلي كوباخيدزه رئيس وزراء جورجيا مسارات تطوير التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والطاقة المتجددة والاستدامة وغيرها من الجوانب الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك ضمن خططهما التنموية.. وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم ـ في متحف زايد الوطني ـ رئيس الوزراء الجورجي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي بدأت فعالياته يوم أمس.

وتطرق اللقاء إلى أهمية "أسبوع أبوظبي للاستدامة" في تعزيز الحوار وتبادل الرؤى لإيجاد مسارات تسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد مستدام ومرحلة جديدة من النمو والازدهار والتنمية تشمل الجميع.
وأكد الجانبان في هذا السياق اهتمامهما المشترك بتوسيع قاعدة تعاون البلدين خاصة في مجالات الاستدامة بما يخدم أولويات التنمية ويحقق مصالحهما المشتركة.. معربين عن تطلعهما إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطور في العلاقات الإماراتية - الجورجية في ظل توافر العديد من المقومات التي تعزز هذه التطلعات.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها جهود تعزيز أسباب السلام والأمن في المنطقة والعالم كونهما الركيزة الرئيسة لتحقيق النماء والازدهار للمجتمعات.
حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
جورجيا
الإمارات
محمد بن زايد
