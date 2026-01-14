الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

40 ألف زائر لـ«شتاء الظفرة»

40 ألف زائر لـ«شتاء الظفرة»
15 يناير 2026 01:25

منطقة الظفرة (الاتحاد)

شهدت فعاليات مهرجان شتاء الظفرة إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع، حظيت بثناء الزوّار على الفعاليات المقدمة، وما وفّرته من أجواء ترفيهية وثقافية مميزة للأسر والأطفال. حيث تضمن المهرجان الذي نظمته بلدية منطقة الظفرة ممثلةً بفريق التواجد البلدي على مستوى مدن المنطقة، محال للأسر المبدعة، وأماكن ترفيهية وألعاب للأطفال، بالإضافة إلى مسابقات مسرحية ثقافية وتراثية، وعروض للفرق الشعبية وأنشطة تراثية شارك فيها الأطفال وأسرهم.
واختتم المهرجان الذي يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، وتعكس فعالياته غنى الموروث الشعبي لمنطقة الظفرة وتنوعه. وقد حضر الفعاليات أكثر من 40 ألف زائر، بمشاركة 148 أسرة من الأسر المبدعة.

الظفرة
الإمارات
مهرجان شتاء الظفرة
بلدية منطقة الظفرة
بلدية الظفرة
