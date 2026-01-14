40 ألف زائر لـ«شتاء الظفرة»

منطقة الظفرة (الاتحاد)

شهدت فعاليات مهرجان شتاء الظفرة إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع، حظيت بثناء الزوّار على الفعاليات المقدمة، وما وفّرته من أجواء ترفيهية وثقافية مميزة للأسر والأطفال. حيث تضمن المهرجان الذي نظمته بلدية منطقة الظفرة ممثلةً بفريق التواجد البلدي على مستوى مدن المنطقة، محال للأسر المبدعة، وأماكن ترفيهية وألعاب للأطفال، بالإضافة إلى مسابقات مسرحية ثقافية وتراثية، وعروض للفرق الشعبية وأنشطة تراثية شارك فيها الأطفال وأسرهم.

واختتم المهرجان الذي يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، وتعكس فعالياته غنى الموروث الشعبي لمنطقة الظفرة وتنوعه. وقد حضر الفعاليات أكثر من 40 ألف زائر، بمشاركة 148 أسرة من الأسر المبدعة.