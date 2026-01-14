«تدوير» تدشّن حضورها العالمي في مجال تحويل النفايات إلى طاقة

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت مجموعة تدوير، الرائدة في مجال استخلاص القيمة من النفايات، ومجموعة ترايب إنفراستركشر، مستشار مالي مستقل للبنى التحتية ومطوّر مشاريع، اتفاقية تطوير مشترك مع شركتي كلين أواي أوبريشنز، وباركس لاستعادة الطاقة، لتطوير منشأة عالمية المستوى لتحويل النفايات إلى طاقة في باركس في ولاية نيو ساوث ويلز -أستراليا، على أن يبدأ التنفيذ بعد اعتماد الموافقات التخطيطية.

وبدعم من مجموعة تدوير بصفتها المساهم الرئيس، سيُركّز المشروع على معالجة النفايات السكنية الصادرة عن منطقة سيدني الكبرى، بنقلها إلى منطقة باركس عبر السكك الحديدية والطرق البرية. وسيتعاون الشركاء، بعد تأمين الموافقات التطويرية وإطلاق حملات التفاعل المجتمعي ذات الصلة، على تطوير بنية تحتية بعمر افتراضي يتراوح بين 30 و40 عاماً، وقدرة تشغيلية لتحويل 700 ألف طن من النفايات سنوياً بعيداً عن المكبات. ويُشكّل هذا المشروع محطة مفصلية في مسيرة مجموعة تدوير لبناء محفظتها الدولية لمشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، بما يُسهم في تلبية متطلبات أمن الطاقة وتعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الدائري.

وقال علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: «تتبنّى مجموعة تدوير رؤية استشرافية لا تُصنّف النفايات تحدياً، بل فرصة واعدة ومورداً زاخراً بالإمكانات، يمكن توظيفها لتحويلها إلى مصدر بديل موثوق ونظيف، يساهم في معالجة تحديات أمن الطاقة على المستوى الدولي، ويشكّل محركاً فاعلاً للتقدّم البيئي. ويُعد توقيع هذه الاتفاقية مع شركائنا في أستراليا خطوة مؤثرة في مساعينا لتغيير المفهوم التقليدي السائد للنفايات، بالتوازي مع توسّعنا في مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة على نطاق عالمي. وسنواصل التزامنا بتسليط الضوء على القيمة المستخلصة من النفايات وحجم إمكاناتها، وسبل استغلالها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على تطوير البنية التحتية للطاقة».

وتعتبر هذه المنشأة، أول مشروع استثماري رئيس لمجموعة تدوير في أستراليا، بما يؤسّس لقاعدة استراتيجية لها في السوق الجديد، ويرسّخ حضورها وانتشارها فيه. وتستعرض هذه المنشأة القيمة المزدوجة للنفايات بمعالجتها، للاستفادة منها كمصدر للطاقة النظيفة أولاً، وبتحويل مسارها بعيداً عن المكبات، والحدّ من انبعاثات غاز الميثان الضار بالبيئة ثانياً. وتوطّد هذه المبادرة العلاقات الثنائية المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، وتعكس طموحهما المشترك في مجال الاستدامة.

في حال حصولها على الموافقات اللازمة، ستساهم المنشأة في دعم مستهدفات الاستدامة في أستراليا، من خلال تحويل النفايات غير القابلة لإعادة التدوير بعيداً عن مكبات نيو ساوث ويلز، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في القطاع الأخضر، باستحداث 400 شاغر وظيفي خلال مرحلة الإنشاء، و50 وظيفة ثابتة مع بدء العمليات التشغيلية، كما ستدعم أيضاً المشاريع وسلاسل التوريد المحلية، والاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية الحيوية.

وتضاف هذه الاتفاقية المشتركة إلى سجلّ مشاريع مجموعة تدوير في مجال تحويل النفايات إلى طاقة، التي تضم أيضاً ملكيتها حصة في محطة الشارقة لتحويل النفايات - بعد استكمال الإجراءات ذات الصلة، حيث يعود تأسيسها إلى عام 2022 تحت مظلة شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة، كأول محطة تجارية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتلعب دوراً محورياً في دعم مستهدفات الاستدامة الأوسع لدولة الإمارات، عبر تقليل إرسال النفايات إلى المكبات وتحويلها إلى كهرباء، ورفع القدرة الإنتاجية من 30 ميغاواط إلى 60 ميغاواط، وتعزيز القدرة الاستيعابية لمعالجة النفايات صعبة التدوير، متجنبة بذلك ضعف حجم الانبعاثات المعتاد.

وتُحرز «مجموعة تدوير» كذلك، تقدماً ملموساً في تأسيس مشروعها لتحويل النفايات إلى طاقة في منطقة الظفرة، وتتطلع بتشغيله إلى تقليل نفايات البلدية المرسلة إلى المكبات بنحو 900 ألف طن سنوياً، وإمداد 50 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، بما يعزّز بناء مستقبل مستدام.