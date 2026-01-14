الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أبوظبي تطلق برنامجاً للكشف المبكر عن أنواع عدة من السرطان عبر الدم

خلال إطلاق البرنامج (من المصدر)
15 يناير 2026 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، برنامجاً جديداً للكشف المبكر عن عوامل الخطر لعدة أنواع من السرطان، يتم إجراؤه عن طريق أخذ عينة دم (MCED). ويسهم البرنامج، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، في تعزيز نهج أبوظبي في الوقاية الاستباقية، من خلال تحسين فرص التشخيص المبكر عن السرطان، بما يسهم في الارتقاء بصحة وسلامة أفراد المجتمع، وتعزيز جودة الحياة.
ويتوافر البرنامج لحاملي بطاقة ثقة من عمر 40 عاماً فما فوق، والذي يمكنهم من الاستفادة من التقنيات المتقدمة للكشف المبكر عن السرطان، ويضاف البرنامج إلى برامج الفحص القائمة، ويمكن من الكشف عن سرطانات البنكرياس والكبد والدماغ، والتي غالباً ما يتم اكتشافها بعد ظهور الأعراض.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل

وقال الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «في مركز أبوظبي للصحة العامة، تتمثل رسالتنا في تعزيز صحة المجتمع، من خلال برامج استباقية قائمة على الأدلة العلمية. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتعزيز الوقاية، ودفع عجلة الابتكار. يتيح هذا البرنامج للأفراد والأسر الوصول إلى أدوات مبتكرة تساعد في التشخيص المبكر عن السرطان، بما يعزز وقايتهم ويمكنهم من التمتع بصحة أفضل».
ويقدم البرنامج بشكل اختياري ومجاني في عدد من المنشآت الصحية التي توفر برنامج «افحص» بما في ذلك عيادات صحة، وبرجيل، وM42، ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية. ويستثنى من البرنامج من لديه تاريخ مرضي مع السرطان، أو يخضع حالياً لتقييم إمكانية إصابته بالسرطان، أو الحوامل، أو المرضعات، أو أي حالات صحية أخرى تعوق استفادتهم من البرنامج.
وترسخ هذه المبادرة مكانة أبوظبي وجهة رائدة في الصحة العامة والابتكار، وتعزز النهج الاستباقي الذي يركز على الأسرة ويدعم جهودها في مكافحة الأمراض غير المعدية والسيطرة على السرطان.

أبوظبي
الإمارات
الكشف المبكر
السرطان
مرضى السرطان
مكافحة السرطان
مرض السرطان
دائرة الصحة
دائرة الصحة في أبوظبي
مركز أبوظبي للصحة العامة
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
علوم الدار
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
اليوم 20:38
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
علوم الدار
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
اليوم 20:09
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 20:07
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
علوم الدار
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
اليوم 20:04
شراكة لإنشاء منشأة لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية بالشارقة
اقتصاد
شراكة لإنشاء منشأة لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية بالشارقة
اليوم 19:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©