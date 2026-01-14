الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تعاون بين «الشارقة للدفاع المدني» والجمعية الوطنية للحماية من الحرائق

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
15 يناير 2026 01:25

دبي (الاتحاد)

وقعت هيئة الشارقة للدفاع المدني والجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA)، مذكرة تفاهم خلال حفل رسمي أقيم ضمن فعاليات معرض «إنترسك دبي 2026»، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى الارتقاء بمعايير السلامة من الحرائق وتعزيز حماية الأرواح في إمارة الشارقة.
وجرى توقيع المذكرة من قبل العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، وجيم باولي، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، حيث تعكس هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية.
وبموجب المذكرة الموقعة، سيركز الجانبان على تطوير وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية متقدمة تستهدف المتخصصين في مجالات السلامة من الحرائق وحماية الأرواح، بما يسهم في تعزيز كفاءة أنظمة السلامة على مستوى الإمارة.
كما ستوفر الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق خبراتها العالمية ومواردها التدريبية المتنوعة وبرامجها المعتمدة، بالاستناد إلى أكثر من 300 كود ومعيار معتمد للسلامة من الحرائق، إلى جانب الاستفادة من الرؤى والمعارف المستخلصة من منظومة الجمعية الشاملة للسلامة من الحرائق وحماية الأرواح؛ بهدف دعم تطوير معايير سلامة متقدمة تتماشى مع متطلبات إمارة الشارقة.
وأكد العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن السلامة من الحرائق وحماية الأرواح أولوية قصوى بالنسبة للهيئة، تماشياً مع التزامها الراسخ بحماية سلامة أفراد المجتمع.
وأضاف: «من خلال هذا التعاون، نسعى إلى الاستفادة من خبرات الجمعية الممتدة لأكثر من 130 عاماً في إدارة مخاطر الحرائق وتعزيز السلامة الكهربائية، لضمان تزويد المتخصصين في مجال السلامة من الحرائق في الشارقة بأحدث المعارف والأدوات المتوافقة مع المعايير العالمية. ويعكس هذا التحالف حرصنا على التطوير المستمر، واعتماد نهج استباقي لحماية الأرواح والممتلكات».

الإمارات
هيئة الشارقة للدفاع المدني
الشارقة
الدفاع المدني
الحرائق
مكافحة الحرائق
الوقاية من الحرائق
إنترسك
معرض إنترسك
