وفد «أوقاف دبي» يتفقد العمل في مشروعات متنوعة

دبي (الاتحاد)

نفذ وفد من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، برئاسة الأمين العام علي المطوع، زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل في عدد من مشروعات المؤسسة الوقفية، رفقة مديري الوحدات التنظيمية وعدد من الكوادر الوظيفية، للاطلاع على مستجدات المشروعات العقارية وعمليات التشغيل وفق الخطط الزمنية المعتمدة.

وشملت الزيارة مجموعة من المشروعات الوقفية المتنوعة، من أبرزها المركز التجاري الوقفي في الخوانيج، ووقف بنيان الخير الإسكاني في الورقاء، ومسجد موظفي «أوقاف دبي» في العوير، وعدد من المتاجر الوقفية في جميرا إضافة إلى وقف التداوي في السطوة. وأكد علي المطوع، أن هذه الجولات الميدانية تمثل ركيزة أساسية في تطوير العمل المؤسسي، وقال نحرص من خلال هذه الجولات على متابعة سير العمل عن قرب، والوقوف على احتياجات المشروعات والفرق العاملة فيها، بما يضمن تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أفضل أثر وقفي مستدام يخدم المجتمع، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة.