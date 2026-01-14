الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تبحث تعزيز التعاون مع إثيوبيا

خليفة الظاهري وجمال عبدالله خلال اللقاء (من المصدر)
15 يناير 2026 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بمقر الجامعة، الدكتور جمال بكر عبدالله، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين الجامعة والمؤسسات الأكاديمية الإثيوبية، إلى جانب مناقشة المبادرات والبرامج المشتركة التي تسهم في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلم. 
وخلال اللقاء، أكّد الدكتور خليفة الظاهري ترحيب الجامعة بمضاعفة الجهود لتعزيز الشراكات العلمية والثقافية مع الجانب الإثيوبي، وفتح آفاق أرحب للتعاون العلمي والمعرفي، لا سيما في ظل العلاقات الإيجابية القائمة والمستمرة بين البلدين.

