انطلاق ملتقى «القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي»

دبي (الاتحاد)

نظّمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية «ملتقى القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: استراتيجيات للمستقبل» في متحف الاتحاد بدبي بهدف تسليط الضوء على تحولات القيادة الحكومية في العصر الرقمي، وبحث سُبل الانتقال من توظيف التقنيات بوصفها أدوات داعمة إلى اعتمادها كرافعة استراتيجية، تعزز جودة القرار وتسرّع تحقيق الأثر المؤسسي، عبر قيادات تمتلك الرؤية، والقدرات، والجاهزية المؤسسية اللازمة.

كما احتفت الكلية بتخريج نخبة من منتسبي برنامج الدبلوم التنفيذي «القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: استراتيجيات للمستقبل»، بمشاركة رفيعة المستوى من القيادات الحكومية وصنّاع القرار، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز القدرات القيادية وتمكينها من مواكبة التحولات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وترسيخ جاهزية القيادات الحكومية للتعامل مع متطلبات المستقبل.