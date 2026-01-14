شراكة بين «التنافسية والإحصاء» و«بريسايت»

دبي (الاتحاد)

وقّع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بحضور معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «بريسايت» المتخصّصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بهدف تطوير «المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية» وتعزيز القدرات التقنية والتحليلية.

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء: إن «الشراكة الجديدة، تأتي في إطار النهج الاستباقي الشامل لدولة الإمارات ورؤية القيادة في تصميم المستقبل، عبر مواصلة توظيف التكنولوجيا والتقنية المتطورة والذكاء الاصطناعي لاستثمار فرصه والتواؤم الأمثل مع مغيراته ومواجهة تحدياته».

وأضاف معاليه: «تُسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز توحيد الإحصاءات الرسمية للدولة، وتدعم التحول نحو الإحصاء الذكي وصناعة القرار المبني على البيانات، كما تُسهم في تطوير منظومة البيانات الوطنية وتكاملها، وتوفير بيئة موحدة للإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، وتضمن ربط وتكامل مصادر البيانات الاقتصادية والاجتماعية، وتُمكّن الجهات الحكومية وصنّاع القرار من الوصول إلى بيانات دقيقة ومحدثة وآنية تدعم التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات العامة وتُعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً».