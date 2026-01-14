الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منصور بن محمد يشهد «القمة العالمية للسلامة 2026»

منصور بن محمد خلال حضوره القمة (وام)
15 يناير 2026 01:26

دبي (وام)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود جانباً من فعاليات «القمة العالمية للسلامة 2026»، التي عقدت أمس تحت رعاية سموّه في مدينة إكسبو دبي، بتنظيم القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، ومشاركة 64 دولة و31 منظمة من أكبر المنظمات المتخصصة في مجال الإطفاء على مستوى العالم.
واطّلع سموّه على مخرجات مبادرة جاهزية المليار، وكرّم ثلاث منظمات فائزة بـ «جائزة الأثر العالمي للسلامة المجتمعية» تقديراً لإسهاماتها في تدريب وتوعية المجتمعات ضمن المبادرة خلال العام 2025.
وفي ختام القمة، التقطت الصور التذكارية لسموّ رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود مع رؤساء الوفود الدولية المشاركة في الحدث. 

دبي
الإمارات
منصور بن محمد
منصور بن محمد بن راشد
القيادة العامة للدفاع المدني
