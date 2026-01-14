حصة بوحميد: 1213 وظيفة لمتلقي الرعاية الاجتماعية العام الماضي

دينا جوني (دبي)

أوضحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تصميم الخدمات الحكومية والمجتمعية يقوم أساساً على إشراك الأفراد والمجتمع في مراحل التخطيط والتنفيذ، مع تبني رؤية بعيدة المدى تضمن استدامة الانتفاع من هذه الخدمات.

وأكدت معاليها، أن «الهيئة» تفخر ببرامج «رعايا» و«تمكين» التي نفذت بالشراكة مع 425 شركة من القطاع الخاص في إمارة دبي، وبدعم من دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، وأسهمت في توفير 7600 فرصة عمل لأفراد لم يتمكنوا سابقاً من الانخراط في سوق العمل، كما أن العام الماضي شهد توظيف 1213 من الأفراد الذين يتلقون الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن جوهر تجربة الهيئة يرتكز على سرعة التنفيذ، والإيجابية، وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

جاء ذلك في جلسة نقاشية بعنوان «مجتمعات المستقبل قيمة طويلة الأمد من خلال الاستدامة» عقدت في اليوم الأول من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي يختتم فعالياته اليوم الخميس في مدينة جميرا.

وقالت معالي حصة بوحميد: إن مسارات التطور تستوجب حضور رواد فاعلين، وتعزيز التعاون بين القطاع العام والمؤسسات غير الربحية، إلى جانب اعتماد خطة استدامة متكاملة وبناء القدرات، مؤكدة أن جميع هذه العناصر متوافرة في إمارة دبي، فضلاً عن مقومات أخرى داعمة للتنمية والبناء.

بدوره، أوضح مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن مديري مشاريع إماراتيين يشرفون على منظومة إدارة النفايات في الإمارة، بما في ذلك خطة معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، ضمن برنامج طويل الأمد يمتد لـ25 عاماً، ويعالج نحو 6 آلاف طن من النفايات يومياً، في نموذج يعكس كفاءة الكوادر الوطنية واستدامة التخطيط والتنفيذ.