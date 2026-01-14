أحمد بن محمد يفتتح «منتدى دبي لإدارة المشاريع»

دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في دورته الحادية عشرة، التي تقام تحت شعار: «تقارب المجتمعات Bridging Communities»، بحضور عدد من أصحاب المعالي، ورؤساء الهيئات والمؤسسات، ومسؤولي كبرى الشركات العالمية. وكان في استقبال سموه، لدى وصوله لموقع الحدث الذي يقام في مدينة جميرا، معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

واطّلع سموه على جدارية بعنوان «قرن من التنقل في دبي»، تسلط الضوء على إرث دبي في تطوير البنية التحتية للطرق والنقل خلال 100 عام، حيث تستعرض مسيرة تطوير البنية التحتية للتنقل في إمارة دبي، منذ عهد المغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، الذي تبنّى سياسة الانفتاح، ووضع الأسس الأولى للازدهار، ثم مرحلة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، باني دبي الحديثة.

واستمرت النهضة التنموية الشاملة في دبي، حيث شهدت نقلة نوعية في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي حوّل دبي لمدينة عالمية، تتصدر المؤشرات التنافسية العالمية في جميع القطاعات، وشهد قطاع الطرق والنقل قفزة نوعية، وشهدت هذه المرحلة تبني رؤية شمولية لتكامل أنظمة الطرق مع النقل الجماعي، وتطوير مشاريع استراتيجية، مثل مترو دبي وترام دبي، وحافلات المواصلات العامة، إلى جانب توظيف الحلول الذكية وأنظمة إدارة الحركة المرورية، وفق أفضل الممارسات العالمية، بما عزز كفاءة التنقل وجودة الحياة، وتختتم الجدارية باستعراض الرؤية المستقبلية التي يقودها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، التي تركز على استشراف أنماط التنقل المستقبلية، وفي مقدمتها المركبات ذاتية القيادة، والتاكسي الجوي، والتنقل الذكي والمستدام، وتوظيف التقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي في إدارة منظومة النقل.

كما اطّلع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على مجسم مشروع «سوق دبي للسيارات» الذي تطوره موانئ دبي العالمية، ويعد الأكبر والأفضل من نوعه في العالم.

واطّلع سموه على مجسم المحطة الأيقونية «إعمار العقارية»، أعلى محطة مترو في العالم بارتفاع 74 متراً وعرض 38 متراً.

واستمع سموه لشرح عن المحطة، التي تبلغ مساحتها قرابة 11 ألف متر مربع، وتقدّر طاقتها الاستيعابية بنحو 160 ألف راكب يومياً، ويتوقع أن يصل عدد مستخدميها عام 2040، إلى أكثر من 70 ألف راكب يومياً.

وشهد سمو النائب الثاني لحاكم دبي، الجلسة الافتتاحية لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، استعرض فيها أسطورة التنس العالمي وأحد أبرز الرموز الإنسانية، أندريه أغاسي، رحلته من ملاعب التنس إلى العمل الخيري، موضّحاً أن الرياضة أسهمت في ترسيخ قيم الانضباط، والالتزام، والقدرة على إدارة الأهداف طويلة المدى، وهي المبادئ ذاتها التي تقوم عليها الإدارة الناجحة للمشاريع.

وكرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، يرافقه معالي مطر الطاير، المتحدث الرئيس في المنتدى، أندرية أغاسي، كما كرّم الشركاء المنظمين للمنتدى.