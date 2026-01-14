الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«ايدج» تدشن مشاركتها الأولى في «ديمكس 2026»

«ايدج» تدشن مشاركتها الأولى في «ديمكس 2026»
15 يناير 2026 01:25

أبوظبي (وام)

تعتزم مجموعة ايدج المشاركة للمرة الأولى في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري «ديمكس 2026»، بصفتها راعياً رئيسياً، في خطوة تؤكد تنامي الحضور الإقليمي للمجموعة، وتعكس تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع دولة قطر، فضلاً عن تجسيد التزام ايدج المتواصل، بالتعاون الوثيق مع الجهات العسكرية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط عبر توفير منظومة متكاملة من القدرات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة المثبتة عالمياً.
وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: تعكس مشاركتنا الأولى في معرض «ديمكس» مستوى الثقة التي نعتمد عليها في تعاملنا مع أسواق المنطقة،، كما تبرز عمق ونضج قدراتنا الدفاعية وتكاملها ضمن المشهد الإقليمي، ومن خلال هذه المشاركة نسعى إلى ترسيخ مكانة مجموعة ايدج باعتبارها شريكاً موثوقاً طويل الأمد يقدم حلولاً ذات تنافسية عالمية، وقادرة على مواكبة المتطلبات الأمنية المتجددة والمتغيرة في المنطقة. وتقدم مجموعة ايدج، خلال مشاركتها، مجموعة منتقاة من حلولها الدفاعية؛ بهدف إبراز قدرتها على تلبية المتطلبات العملياتية الحديثة عبر الجو والبر والبحر والمجال الكهرومغناطيسي.
وفي المجال الجوي، ستبرز «ايدج» مجموعة من القدرات الداعمة لمهام الضربات الدقيقة وأمن الحدود وحماية القوات، ويشمل ذلك أنظمة الطائرات المسيرة الجوالة «شادو» 25 و«شادو 50»، المصممة للاستجابة السريعة واستهداف الأهداف الثابتة، إضافة إلى ذخائر من طراز «راش 1M» و«وراش 2M» وأخرى من طراز «راش 2H» الموجهة بدقة، والتي تعزز مهام الدوريات وحماية الحدود وتحييد الأهداف عالية الأهمية. بالإضافة إلى مجموعة أطقم التوجيه الجوية «ثندر»، بما في ذلك «ثندر P31 وثندر P32 وثندر P34»، وهو ما يعكس التزام مجموعة إيدج بتوفير قدرات هجومية تتميز بالمرونة وقابلية التطوير والكفاءة من حيث التكلفة.
في حين تستجيب محفظة الحلول البحرية من «ايدج» لتنامي الحاجة إلى منصات متعددة المهام تتمتع بالمرونة والقدرة على تنفيذ مجموعة واسعة من العمليات البحرية. وستشمل مشاركة ايدج عرض سفن الدورية البحرية «فلج3 »، و«FA400»، إلى جانب منصة «170 M-DETECTOR»، التي تدعم مهام المعارك السطحية والنقل والمراقبة، وتعزيز الوعي بالمجال البحري، مع تركيز خاص على التصاميم المعيارية وإمكانيات التكامل مع الأنظمة المسيرة. 

إيدج
الإمارات
مجموعة إيدج
معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري
مؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري
معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري
ديمكس
معرض ديمكس
معرض ومؤتمر ديمكس
مؤتمر ديمكس
الدوحة
قطر
