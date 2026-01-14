«مقرّ المؤثرين» و«500 جلوبال» يدعمان تطوير شركات ناشئة

دبي (الاتحاد)

أعلن مقرُّ المؤثرين، أول مقرّ للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، وشركة 500 جلوبال، إحدى أنشط شركات رأس المال الاستثماري في العالم ومقرها وادي السيليكون، أن برنامج مسّرعات المؤثرين، ضمن النسخة الثانية من برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى»، الذي ينظمه المقر بالتعاون مع «500 جلوبال»، يعمل على بناء ودعم شركات ناشئة يقودها صنّاع المحتوى وتتجاوز قيمتها الإجمالية 130 مليون دولار أميركي.

واختتم برنامج مسرعات المؤثرين بفعالية عرض نهائي للمشاريع خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي نظّمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على مدار ثلاثة أيام، واختتمت أعمالها 11 يناير الجاري، تحت شعار «المحتوى الهادف»، بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثّر وأكثر من 500 متحدّث يتابعهم 3.5 مليار متابع، حيث تم الإعلان عن تأهل جيمس جونز، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة التكنولوجيا المالية لصنّاع المحتوى «Bump»، ويغمور أديمير، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة «Kami»، اللذين سينتقلان إلى المرحلة النهائية التي تؤهلهما لمنح التمويل من مقر المؤثرين.

واستقبل برنامج مسرعات المؤثرين أكثر من 1100 طلب مشاركة من صنّاع محتوى ومؤسسي شركات تقنية ناشئة من أكثر من 70 دولة حول العالم. وبعد عملية اختيار اتسمت بالتنافسية العالية، تم اختيار 21 صانع محتوى ومؤسس شركة ناشئة للانضمام إلى البرنامج، حيث يخدم المشاركون مجتمعاً يضم أكثر من 20 مليون متابع ومستخدم ومشترك عبر مختلف المنصات الرقمية.

وشاركت الشركات في برنامج تدريبي وتسريعي مكثّف استمر عشرة أسابيع، انطلق في شهر أكتوبر الماضي، وركّز على بناء الأعمال وتسريع النمو، وأتاح لجميع المشاركين فرص التواصل مع شركات الاستثمار الجريء، واختتم بعرض نهائي للمشاريع ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع.

وهنّأت عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، منصتي «Bump وKami»، اللتين تأهّلتا إلى المرحلة النهائية التي تؤهلهما لمنح التمويل من مقر المؤثرين ضمن برنامج «مسرعات المؤثرين»، مُشيدة بما قدّمتاه من أفكار إبداعية ورؤى مبتكرة تعكس طموح صناع المحتوى وقدرتهما على توظيف الإبداع الرقمي في بناء مشاريع نوعية ذات أثر تنموي ومجتمعي مؤثرة.

وقالت: إن برنامج «مسرعات المؤثرين» يُجسّد الدعم المستمر لصناع المحتوى والمؤثرين وتمكينهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستدامة تُحدث أثراً ملموساً في التنمية وتواكب تطلعات المستقبل.

من جانبها، قالت كورتني باول، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى 500 جلوبال، إن صنّاع المحتوى يمثّلون فئة متنامية من رواد الأعمال الحقيقيين، إذ يقدر عددهم عالمياً بنحو 50 مليون صانع محتوى، مع توقعات بنمو سنوي يتراوح بين 10 و20 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وضمّت لجنة التقييم نخبة من الخبراء والمستثمرين، من بينهم كورتني باول، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى 500 جلوبال، وسكوت فان دن بيرغ، مؤسس «هوت ستارت في سي»، وبن أكوت، الرئيس التنفيذي للتسويق في «ماجنيتيك لابس»، وجوناثان لابين، المستثمر المعروف والمدير الإداري السابق في «ميتا».