أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد يزور مبارك عبيد المنصوري في مدينة الظنة

حمدان بن زايد يزور مبارك عبيد المنصوري في مدينة الظنة
14 يناير 2026 22:13

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مبارك عبيد المنصوري، وذلك في منزله بمدينة الظنة في منطقة الظفرة.
ورحب مبارك المنصوري بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمنزله، معرباً عن شكره وتقديره، وأفراد أسرته، لزيارة سموه الكريمة، التي تعكس العلاقة الوثيقة التي تربط بين قيادة دولة الإمارات وشعبها، القائمة على نهج التواصل المستمر بين أفراد المجتمع الإماراتي، دون حواجز أو موانع.
وتبادل سموه الأحاديث الودية، مؤكداً حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على متابعة أحوال المواطنين والاطمئنان عليهم.
وأكد سموه أهمية التواصل مع المواطنين في مختلف المناسبات، ومتابعة شؤونهم واحتياجاتهم، مشيراً إلى سعي القيادة الرشيدة إلى توفير جميع متطلبات ومستلزمات التنمية والتطوير.
رافق سموه، خلال الزيارة، سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

المصدر: وام
الإمارات
حمدان بن زايد
