الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
سلطان بن حمدان يعزي في وفاة عبدالله عبدالله جديم المزروعي

سلطان بن حمدان لدى تقديمه التعازي وفي الصورة ناصر المنصوري (وام)
15 يناير 2026 01:26

ليوا (وام) 

قدم الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله عبدالله جديم المزروعي، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في محضر خنّور في مدينة ليوا.

كما نقل الشيخ سلطان بن حمدان، تعازي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 
رافق الشيخ سلطان بن حمدان، خلال الزيارة، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

سلطان بن حمدان
الإمارات
سلطان بن حمدان بن زايد
