شركات وطنية تبتكر حلولاً وتطبيقات ذكية بمجال الاستدامة

رشا طبيلة (أبوظبي)

تعرض شركات وطنية في القمة العالمية لطاقة المستقبل آخر ابتكاراتها في مجال الاستدامة من حلول وتطبيقات ذكية في مختلف القطاعات الحيوية.

«الاتحاد» التقت بعدد من ممثلي هذه الشركات الذين تحدثوا عن ما يقدمونه من منتجات ومبادرات وحلول متعلقة بتخفيض انبعاثات الكربون وتحقيق الاستدامة في مجالات الصناعة والطيران والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.



عرض القدرات

قال أحمد البلوشي مدير الأمن والصحة والسلامة والبيئة في شركة «إيه آي كيو- AIQ»، التي تشارك ضمن منصة «فيوز إيه آي» في القمة العالمية لطاقة المستقبل: منذ تأسيس الشركة قبل خمس سنوات استطاعت تطوير حلول الذكاء الاصطناعي ومواكبة التطور في هذا المجال وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات في البيئة والاستدامة والطاقة. وأضاف: وصلنا لمستوى عال من تطبيقات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل المعلومات وإعطاء مدخلات في جميع المجالات.

وأضاف: نوفر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة والبيئة والاستدامة، حيث إن تواجدنا في القمة يأتي لعرض قدرات صُنعت في الإمارات لتوفير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في أغلب المجالات منها البيئة والاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وقال الدكتور خالد السمري مؤسس شركة «ريكتيفاي» المشاركة في منصة «فيوز إيه آي»: نوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة أداة بمساعدة الذكاء الاصطناعي لعمل تقارير الانبعاثات الكربونية.

وأضاف: تم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، تطوير منصة لبيع شهادات الطاقة المتجددة، حيث إن تلك المنصة تعد الأولى من نوعها في الإمارات والمنطقة.

وقال السمري: اليوم يستطيع رائد الأعمال الذي يرغب في تخفيض انبعاثات الكربون في شركته، من خلال هذه المنصة، عمل التقارير اللازمة لذلك لإرسالها للجهات المعنية وبالتالي التقليل من الانبعاثات ومواكبة توجه الدولة وأهدافها في مجال الاستدامة.



جهود عالمية

قال راشد مطر المناعي الرئيس التنفيذي لشركة «لود»،الذي شارك في جلسة حوارية بعنوان «الطاقة المتجددة في النقل الجوي» بفعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل: نحن في شركة «لود» نقوم بتطوير طائرة هيلي وهي طائرة هجينة تستخدم لأغراض الشحن الجوي الثقيل للمدى المتوسط، حيث إن معظم الجهود العالمية تركز في طائرات النقل المتقدم على الطاقة الكهربائية بالكامل وهي محدودة في كثافة الطاقة المخزنة في البطاريات ولهذا لديها مدى قصير للطيران.

وأضاف: في «لود» قمنا بتطوير طائرة هيلي التي تعتمد على الطاقة الهجينة بحيث تستخدم طاقة كهربائية في الإقلاع وطاقة داخلية الاحتراق للطيران الأفقي، وهذا يقدم حلاً لمعضلة المدى، ويجعل طائرة هيلي تقوم بالعملية التجارية اليوم وليس للسنوات القادمة.



إمستيل: 10 مشاريع بالإمارات يتم تزويدها بالحديد المستدام

قال المهندس سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل التي تشارك للمرة الثالثة على التوالي في القمة العالمية لطاقة المستقبل: تعتبر مشاركتنا اليوم المشاركة الأكبر منذ البداية، حيث أن الهدف الأساسي دعم توجه إمارة أبوظبي ودولة الإمارات فيما يخص الاستدامة بشكل عام وتحديداً في قطاع الصناعة الذي نمثله في صناعة حديد ومواد بناء.

وأضاف: التقينا بذوي الاختصاص والخبراء ووقعنا اتفاقيات كثيرة مع مطورين في الدولة لتزويدهم بمنتجات الحديد الأخضر والمستدام، واليوم إمستيل معروفة فيما يخص الاستدامة وتخفيض الانبعاثات الكربونية بشكل عام ومنتجاتنا موجودة في الدولة وخارج الدولة.

وأكد الرميثي: اليوم لدينا في الدولة نحو 10 مشاريع يتم تزويدها بحديد مستدام منخفض الكربون عن طريق استخدام الهيدروجين الأخضر كبديل للغاز الطبيعي في تصنيع الحديد وبالتالي إنتاج حديد أخضر أو مستدام.

وأكد الرميثي: اليوم في إمستيل وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها انبعاثات الكربون لدينا أقل من المعدل العالمي بنسبة 45% فيما يخص صناعة الحديد. ولفت الرميثي إلى واحدة من المشاريع التي تم البدء فيها منذ بداية تأسيس الشركة وهي شركة «ريادة» التي تعد شراكة بين إمستيل وأدنوك، بحيث نقوم بتزويد أدنوك بثاني أكسيد الكربون من خلال التقاطه في مصانعنا وتزويد أدنوك به لضخه في حقول النفط.