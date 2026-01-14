الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التغير المناخي» تطلق تقرير «تقييم قدرات تمويل التكيف المناخي» في الإمارات

آمنة الضحاك وكبار الحضور خلال الجلسة (من المصدر)
15 يناير 2026 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، تقرير «تقييم قدرات تمويل التكيف المناخي» الذي يقيم مدى جاهزية الدولة لحشد وتخصيص واستدامة التمويل اللازم لدعم جهود التكيف المناخي.
 يركز التقرير على ستة محاور رئيسية ويحلل سبل تمويل التكيف المناخي حالياً عبر المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ويحدد الفرص المتاحة لتسريع تدفق رؤوس الأموال نحو استثمارات التكيف المناخي.
جرى إعداد هذا التقييم بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وتم إطلاقه خلال جلسة مخصصة حول المخاطر والمرونة المناخية في دولة الإمارات ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، الذي سلط الضوء على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التكيف المناخي من خلال تبادل المعرفة، والتعاون، والعمل الجماعي المشترك.
 وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: يشكل إطلاق تقرير «تقييم قدرات تمويل التكيف المناخي» محطة محورية في مسيرة دولة الإمارات نحو تعزيز المرونة المناخية، وتؤكد نتائج هذا التقييم إمكانية دمج مبادرات تمويل التكيف المناخي ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية للدولة، بما يضمن اتخاذ إجراءات ملموسة تسهم في دفع مسيرة التقدم.

التغير المناخي
أبوظبي
الإمارات
وزارة التغير المناخي والبيئة
المعهد العالمي للنمو الأخضر
أسبوع أبوظبي للاستدامة
الاستدامة
أسبوع الاستدامة
آمنة الضحاك
آمنة الضحاك الشامسي
آخر الأخبار
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
علوم الدار
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
اليوم 20:38
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
علوم الدار
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
اليوم 20:09
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 20:07
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
علوم الدار
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
اليوم 20:04
شراكة لإنشاء منشأة لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية بالشارقة
اقتصاد
شراكة لإنشاء منشأة لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية بالشارقة
اليوم 19:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©