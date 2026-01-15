الإمارات تُقدم مساهمة طوعية بقيمة 1.5 مليون دولار أميركي إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

قدمت دولة الإمارات مساهمة مالية طوعية بقيمة 1.5 مليون دولار أميركي لدعم أنشطة وبرامج مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتعكس هذه المساهمة التزام دولة الإمارات المستمر مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ودعمها لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.



سيدعم هذا التمويل برامج وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع ولايتها، بما في ذلك عملها الإنساني، كما سيساهم في الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الهمم. كما سيدعم عمل المفوضية في تعزيز آليات حقوق الإنسان الدولية وتقديم المساعدة والتعاون للدول الأعضاء. تؤكد مساهمة دولة الإمارات التزامها بالتعاون البنّاء مع الأمم المتحدة ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وتوطيد التعاون الدولي في هذا المجال.