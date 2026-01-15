الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"بلدية العين" تعزز منظومة الصحة العامة خلال 2025

"بلدية العين" تعزز منظومة الصحة العامة خلال 2025
15 يناير 2026 16:19

عززت بلدية مدينة العين، ممثلة بإدارة الصحة العامة، منظومة الصحة العامة خلال عام 2025 عبر تنفيذ برامج رقابية شاملة استهدفت الأنشطة الصحية والبيطرية والغذائية.

فقد نفذت بلدية العين أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية ميدانية، وأصدرت ما يزيد على 10 آلاف شهادة صحية وإجراء تنظيمي، في إطار جهودها المستمرة لحماية صحة المجتمع وضمان الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.

 

وأكدت البلدية أن العمل الرقابي الاستباقي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الصحة العامة، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، والتعامل الفوري مع البلاغات، ورفع مستوى الامتثال الصحي في مختلف القطاعات.

 

وفي الجانب البيطري، تعاملت الفرق المختصة مع 472,493 رأساً من الحيوانات الواردة إلى أسواق المواشي، إضافة إلى 113,833 حيواناً في أسواق الحيوانات الأليفة وطيور الزينة، ونفذت 9,506 عمليات سيطرة وحجز، وحجزت 5,085 حيواناً سائباً أو ضالاً، ضمن جهود الحد من المخاطر الصحية وتعزيز الرفق بالحيوان.

 

وشملت الجهود الرقابية تنفيذ زيارات تفتيشية لـ 2,592 خزان مياه شرب عامة و2,383 حوض سباحة عاماً، والتعامل مع 3,048 بلاغاً متعلقاً بمياه الشرب، إلى جانب تكثيف الرقابة على أسواق السمك والخضار واللحوم، وتنفيذ زيارات تفتيشية على دورات المياه العامة في المدينة.

 

وفي إطار ضمان سلامة الغذاء، سجلت المسالخ العامة في العين التي تديرها البلدية إنتاجية بلغت 345,182 رأساً، مع تنفيذ إجراءات صحية صارمة شملت الإعدام الكلي والجزئي للحالات غير الصالحة للاستهلاك، فيما دعمت وحدة المختبر العمل الرقابي بتنفيذ 2,789 فحصاً مخبرياً وفق المعايير المعتمدة.

 

وأكدت بلدية مدينة العين مواصلة تطوير منظومة الصحة العامة، وتعزيز الرقابة الاستباقية والتكامل بين التفتيش الميداني والتوعية المجتمعية، بما ينسجم مع رؤية إمارة أبوظبي في توفير بيئة صحية وآمنة ومستدامة لسكان منطقة العين وزوارها.

المصدر: وام
بلدية العين
الصحة العامة
