إطلاق «القائمة الذهبية للشركات الدوائية» في أبوظبي

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للدواء إطلاق «القائمة الذهبية للشركات الدوائية»، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز سلاسل التوريد وتطوير بيئة تنظيمية مرنة وفق أفضل الممارسات العالمية تحقق التوازن بين السلامة الدوائية وتسهيل حركة التجارة ومرور الشحنات عبر المنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ويدعم توجهات الدولة في مجال الابتكار الصحي والاستدامة.



تهدف القائمة الذهبية التي تضم في مرحلتها الأولى 31 شركة إلى رفع مستوى الامتثال والشفافية من خلال منح الشركات ذات السجل الموثوق المدرجة ضمن القائمة حزمة من التسهيلات التي تعزز انسيابية تدفق الشحنات عبر منافذ إمارة أبوظبي، إذ تشمل الاعتماد التلقائي للشحنات من قبل جهات القيد، وتسريع الإفراج والتخليص الجمركي.



ويأتي إطلاق القائمة الذهبية للشركات الدوائية ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الدور الاستراتيجي لإمارة أبوظبي في دعم منظومة الأمن الصحي، وترسيخ مكانتها مركزاً رئيساً للصناعات الدوائية في الدولة، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، لاسيما في ظل مساهمتها بنحو 27% من إجمالي الإنتاج الدوائي في الدولة.



وقال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، إن القائمة الذهبية للشركات الدوائية تعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية والتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ودعماً لتعزيز تنافسية الدولة في مختلف القطاعات، مؤكداً أن المبادرة تسهم في توحيد الجهود ورفع كفاءة المنظومة الرقابية وفق أفضل الممارسات العالمية وتعكس مستوى الثقة المتنامي بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال تمكين الشركات الملتزمة ومنحها تسهيلات من دون المساس بمتطلبات السلامة والامتثال.

من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أهمية التعاون الوثيق مع جمارك أبوظبي لإطلاق القائمة الذهبية للشركات الدوائية، موضحة أن إطلاق القائمة الذهبية للشركات الدوائية يجسد نموذجاً متقدماً للتكامل المؤسسي بين الجهات التنظيمية والرقابية، ويعكس الالتزام بتعزيز الأمن الدوائي وضمان استمرارية سلاسل الإمداد وفق أعلى معايير السلامة والجودة.



وأشارت إلى أن هذه المبادرة تسهم في تسريع الإجراءات للشركات الملتزمة بما يعزز تنافسية القطاع الدوائي الوطني، دعماً لأهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفيزاً للاستثمار في الصناعات الدوائية ذات القيمة المضافة، وترسيخاً لمكانة دولة الإمارات كمركز رائد للصناعات الدوائية.



ويشترط لانضمام الشركات الدوائية إلى القائمة الذهبية عدة معايير، منها توفر سجل امتثال جمركي يتضمن عدم وجود مخالفات جوهرية، ووجود نظام رقابة داخلية وإدارة مخاطر، إضافة إلى التأكد من جاهزية الشركة لتطبيق المتطلبات التقنية مع جهات القيد، ومستوى التزامها بالأنظمة التنظيمية الخاصة بمؤسسة الإمارات للدواء.