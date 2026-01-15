الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
15 يناير 2026 18:38

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س والخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج.
ويحدث المد الأول عند الساعة 10:41 والجزرالأول عند الساعة 18:59.
وبحر عمان شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 21:41 والمد الثاني عند الساعة 08:04 والجزر الأول عند الساعة 14:21والجزرالثاني عند الساعة 03:24.

 

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
