طحنون بن زايد يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بجاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقيت بجاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية، حيث ناقشنا أبعاد الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، وما تتيحه من فرص واعدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستثمار».

وأضاف سموه: «كما تبادلنا وجهات النظر حول الدور المهم للطاقة والابتكار في دعم النمو المستدام، وتطرّقنا إلى مبادرة Pax Silica في إطار الاهتمام المشترك بتعزيز مرونة سلاسل الإمداد للتقنيات المتقدمة، ودعم التكامل بين قطاعي الطاقة والابتكار في المرحلة المقبلة».