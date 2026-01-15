الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طحنون بن زايد يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية

طحنون بن زايد يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية
15 يناير 2026 19:03

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بجاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقيت بجاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية، حيث ناقشنا أبعاد الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، وما تتيحه من فرص واعدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستثمار».
وأضاف سموه: «كما تبادلنا وجهات النظر حول الدور المهم للطاقة والابتكار في دعم النمو المستدام، وتطرّقنا إلى مبادرة Pax Silica في إطار الاهتمام المشترك بتعزيز مرونة سلاسل الإمداد للتقنيات المتقدمة، ودعم التكامل بين قطاعي الطاقة والابتكار في المرحلة المقبلة».

أخبار ذات صلة
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
الإمارات
أميركا
آخر الأخبار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
علوم الدار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
اليوم 12:28
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
علوم الدار
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
اليوم 12:21
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
اليوم 12:19
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في تشاد
اليوم 11:58
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اقتصاد
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اليوم 11:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©