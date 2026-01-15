«فخر الوطن» يشيد بجهود «الفارس الشهم 3» لدعم أهالي غزة

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد مكتب فخر الوطن بجهود عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة، انطلاقاً من التزامها الأخلاقي والإنساني بدعم الفئات الأكثر تضرراً، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والمرضى، والعمل على إنقاذ الأرواح والتخفيف من حدة الأوضاع الصحية والإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وتركّز العملية التي يشارك فيها العديد من أفراد خط الدفاع الأول في مرحلتها الحالية على دعم المنظومة الصحية، عبر توفير المساعدات الطبية العاجلة، وتأمين الأدوية والمستلزمات الحيوية في ظل الظروف المناخية القاسية والبرد الشديد، والمساهمة في استدامة عمل المرافق الصحية المتضررة، بما يعزز قدرتها على تقديم الرعاية اللازمة للحالات الحرجة والطارئة.

ويؤدي أفراد خط الدفاع الأول دوراً جوهرياً في إنجاح هذه الجهود، حيث يواصل الأطباء والممرضون والمسعفون وفرق الطوارئ أداء واجبهم الإنساني في ظروف بالغة التعقيد، مقدمين الرعاية الطبية اللازمة للمصابين والمرضى، ومجسدين قيم التضحية والمسؤولية المهنية في خدمة الإنسان.

كما أسهمت الفرق الطبية المشاركة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة، من خلال تنظيم تدخلات طبية ميدانية، ودعم أقسام الطوارئ، وتخفيف الضغط المتزايد على المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع.