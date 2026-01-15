الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

استكمال تجهيز طرود «سفينة صقر الإنسانية» دعماً لأهالي غزة

جانب من تجهيز الطرود الإغاثية لدعم أهالي غزة (وام)
16 يناير 2026 01:16

رأس الخيمة (وام)

استكملت مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بمتابعة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة وبالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3» مرحلة تجهيز الطرود الإغاثية المخصصة لـ«سفينة صقر الإنسانية» في مركز رأس الخيمة للمعارض (إكسبو)، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لتحميلها على متن السفينة خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لتوجّهها إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية، دعماً للأشقاء في قطاع غزة.
تتضمن الطرود التي جرى استكمال تجهيزها مواد غذائية وصحية، ومواد إيواء، إضافةً إلى مستلزمات طبية، ضمن حمولة إجمالية تُقدَّر بنحو 4000 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، في إطار منظومة العمل الإنساني الإماراتي المتكاملة الهادفة إلى التخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر تضرراً، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.
شارك في أعمال التجهيز متطوعون من مختلف فئات المجتمع، من مواطنين ومقيمين، في صورة تعكس روح التكافل المجتمعي والتلاحم الإنساني الذي يتميّز به مجتمع دولة الإمارات.
تأتي هذه الجهود امتداداً للنهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصها على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.
وتعكس «سفينة صقر الإنسانية» تكامل الجهود الوطنية ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، والدور الريادي لإمارة رأس الخيمة في دعم المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، وتعزيز حضورها الفاعل في ميادين الإغاثة والعمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي. وفي ختام هذه المبادرة، تقدّم أحمد راشد صوفه الزعابي الأمين العام لمؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المتطوعين والجهات التي أسهمت في تجهيز الطرود الخاصة بـ«سفينة صقر الإنسانية»، مثمّناً جهودهم وتعاونهم الذي كان له الدور الأساسي في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية.

