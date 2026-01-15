الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«ملتقى الظفرة المجتمعي» يناقش قضايا السكان

مشاركون في صورة جماعية خلال الملتقى (من المصدر)
16 يناير 2026 01:15

منطقة الظفرة (الاتحاد)

اختتمت بلدية منطقة الظفرة، ملتقى الظفرة المجتمعي، الذي نظمته على مستوى مدن المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال الاستماع إلى الآراء والمقترحات، ومناقشة القضايا التي تهم السكان، بما يسهم في تطوير الخدمات والارتقاء بجودة الحياة.
وشهد الملتقى، مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، بما يعكس حرص البلدية على إشراك المجتمع في صنع القرار ودعم التنمية المستدامة في المنطقة.
وتم خلال الملتقى، استعراض أبرز المبادرات والمشاريع البلدية، ومناقشة التحديات والملاحظات، إلى جانب طرح الأفكار التطويرية التي تدعم استدامة المرافق العامة وتعزز المشاركة الإيجابية.
وأكدت البلدية أن تنظيم هذا الملتقى يأتي انطلاقاً من التزامها بتطبيق أفضل الممارسات في إشراك المجتمع، وذلك تزامناً مع عام الأسرة، وبما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في تعزيز التواصل والتكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع.

