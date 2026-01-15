الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

توسعة محطة مترو «برج خليفة- دبي مول»

توسعة محطة مترو «برج خليفة- دبي مول»
16 يناير 2026 01:15

دبي (وام)

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اتفاقية مع شركة إعمار العقارية، لتوسعة محطة مترو دبي، «برج خليفة- دبي مول»، لاستيعاب النمو المتزايد في عدد مستخدمي المحطة، وتحديداً خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، وفترة الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.
وستزيد مساحة المحطة من 6700 متر مربع إلى 8500 متر مربع، بجانب تحسين المداخل وجسور المشاة. كما يشمل المشروع، تنفيذ الأعمال المتعلقة بعناصر التكامل، مع وسائل المواصلات العامة، ووسائل التنقل الأخرى، وأعمال الزراعة التجميلية.
وسترتفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 7250 راكباً في الساعة، إلى 12320 راكباً في الساعة، بنسبة زيادة تبلغ 65 %، وستصل الطاقة الاستيعابية اليومية للمحطة، بعد اكتمال أعمال التوسعة إلى 220 ألف راكب يومياً.
وقّع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعن شركة إعمار العقارية،  محمد العبّار، مؤسّس إعمار ونون، ورئيس مجلس إدارة إيغل هيلز ومجموعة أمريكانا.

