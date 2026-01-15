الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

دبي تستضيف ندوة طبية حول «ثورة الميكروبيوم 2026» في فبراير المقبل

دبي تستضيف ندوة طبية حول «ثورة الميكروبيوم 2026» في فبراير المقبل
16 يناير 2026 01:15

دبي (وام)

تستضيف دبي في الخامس من فبراير المقبل، ندوة طبية حول «ثورة الميكروبيوم 2026» بمشاركة خبراء عالميين، واختصاصيي طب سريري، ومبتكرين، ومستثمرين، وصناع قرار من المنطقة والعالم.
تناقش الندوة، الدور المتنامي لعلوم الميكروبيوم في تطوير مفاهيم الصحة، وما تفتحه من آفاق جديدة لمستقبل الرعاية الصحية.
وتسلط الندوة، التي تحمل شعار «العلاقة بين الأمعاء والدماغ وصحة المستقبل»، الضوء على مساهمة الاكتشافات الحديثة في علوم الميكروبيوم، خصوصاً ما يتصل بالعلاقة بين الأمعاء والدماغ، في إعادة صياغة مفاهيم الصحة، من الوقاية والصحة النفسية إلى الرعاية الموجهة للفرد. وتستضيف الندوة، نخبة من الأسماء العالمية الرائدة في مجال أبحاث الميكروبيوم وابتكار الطب السريري.

دبي
الإمارات
الميكروبيوم
الرعاية الصحية
