الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة» و«أدنوك للتوزيع» لدعم المنتجين الناشئين في قرى الإمارات

ذياب بن محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة» و«أدنوك للتوزيع» لدعم المنتجين الناشئين في قرى الإمارات
15 يناير 2026 22:21

شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، توقيع اتفاقية تعاون بين «مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة» وشركة «أدنوك للتوزيع»، تهدف إلى تعزيز أُطُر التعاون المشترك، لدعم التنمية والمنتجين الناشئين في قرى الإمارات، والترويج للمنتجات الوطنية في محطات أدنوك على مستوى الدولة.
ويأتي توقيع الاتفاقية لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في محطات أدنوك، بما يدعم مستهدفات التنمية المتوازنة والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في قرى الإمارات، ويعزِّز الاستقرار الاجتماعي لسكان المناطق الريفية.
ويهدف التعاون إلى تطوير مشاريع مُجدية تجارياً، وقادرة على تحقيق عوائد مالية مستقرة طويلة الأمد للمنتجين الناشئين والأسر المنتجة في قرى الإمارات، إضافة إلى الترويج للحِرف المحلية والمنتجات الإماراتية من خلال تصاميم مستوحاة من الهُوية الثقافية للقرى الإماراتية، بما يعكس القيم الوطنية، ويعزِّز حضور الموروث المحلي ضمن منصات تجارية حديثة ومستدامة.
 وبحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وقَّع الاتفاقية، خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، سعادة محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والمهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع».
ويشكِّل التعاون استمراراً لسلسلة الاتفاقيات التي يُبرمها المجلس مع الشركاء الاستراتيجيين، لترسيخ مفاهيم التكامل والعمل المشترَك بين القطاعين الحكومي والخاص لصالح مجتمع دولة الإمارات.
وقال سعادة محمد خليفة بخيت الكعبي: «يحرص مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية الرائدة، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، ويوفِّر نماذج استثمارية مبتكَرة تدعم استمرارية الدخل للمنتجين الناشئين والأسر المنتجة في قرى الإمارات».
وأضاف سعادته: «تهدف اتفاقية التعاون مع (أدنوك للتوزيع) إلى إيجاد قنوات تسويقية مستدامة للمنتجات الإماراتية بما يعزِّز تنافسيتها، ويحافظ على استمرارية الحِرف المحلية، إلى جانب تحقيق عوائد مالية مستقرة، تمكِّن المنتجين الناشئين من التوسُّع والانتشار، وتسهم في رفع جودة الحياة في قرى الإمارات».
 وقال المهندس بدر سعيد اللمكي: «تجسِّد اتفاقية التعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة التزام (أدنوك للتوزيع) بدعم المنتجين الناشئين في قرى الإمارات، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية من خلال إتاحة قنوات تسويقية واسعة ضمن محطات الشركة على مستوى الدولة، بما يسهم في تمكين المشاريع المحلية، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، انسجاماً مع توجُّهات الدولة في دعم التنمية المتوازنة وتعزيز الاقتصاد الوطني».
وأضاف اللمكي: «يعمل هذا التعاون على استكشاف فرص توفير منصات تسويقية للمنتجات الوطنية تحمل الهُوية التراثية والثقافية للمنتجين الناشئين والأسر المنتجة في قرى الإمارات، بما يعزِّز حضور هذه المنتجات في محطات الخدمة التابعة لـ (أدنوك للتوزيع) على مستوى الدولة».

أخبار ذات صلة
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
أدنوك للتوزيع
الإمارات
آخر الأخبار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
علوم الدار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
اليوم 12:28
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
علوم الدار
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
اليوم 12:21
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
اليوم 12:19
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في تشاد
اليوم 11:58
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اقتصاد
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اليوم 11:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©