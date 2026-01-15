إطلاق الإقرار الصحي الإلكتروني لأولياء الأمور

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عن إطلاق «الإقرار الإلكتروني الصحي لأولياء الأمور»، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير وتحسين خدمات الصحة المدرسية وتقديم تجربة أكثر سلاسة وكفاءة للمجتمع التعليمي، ويشمل المشروع 541 مدرسة حكومية وخاصة في العديد من إمارات الدولة.

وأكدت الدكتورة شمسة لوتاه، مديرة إدارة خدمات الصحة العامة في المؤسسة، أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو رقمنة الخدمات الصحية المدرسية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على أولياء الأمور، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والفعالية في تبادل المعلومات الصحية الخاصة بالطلبة.

وقالت: « تمثل المبادرة ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتنا للصحة العامة، حيث تسهم في تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن المشكلات الصحية بين الطلبة، وتمكين متخذي القرار من بناء سياسات صحية قائمة على البيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب.

وأشارت الى أن دمج الخدمات الصحية المدرسية ضمن منظومة الصحة الرقمية الشاملة، يعكس التزامنا بضمان جودة الحياة وصحة الأجيال المقبلة.

من جهتها، قالت المهندسة أمل كرمستجي، مديرة إدارة الدعم التقني في المؤسسة: يمثل هذا الإقرار الإلكتروني نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للخدمات الصحية التعليمية، حيث يجسد تكامل التقنية مع الرعاية الصحية لضمان بيئة آمنة وصحية لأبنائنا الطلبة.

واضافت: «نحن نعمل على توظيف أحدث الحلول التقنية لتمكين أولياء الأمور ومقدمي الرعاية الصحية من التفاعل بسهولة وسرعة، مما يعزز جودة الخدمات ويرسخ مكانة دولة الإمارات كرائدة في مجال الصحة الرقمية».

ويهدف النظام الجديد إلى تمكين أولياء الأمور من إتمام الإجراءات الصحية الخاصة بأبنائهم إلكترونياً، بما في ذلك تقديم البيانات الصحية والتاريخ الطبي والتطعيمات، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية.

وجرى تطوير هذه الخدمة بالاعتماد على أحدث التقنيات لضمان سهولة الاستخدام وأمان البيانات، بما يتوافق مع المعايير العالمية لحماية الخصوصية.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية شاملة لتطوير خدمات الصحة المدرسية، والتي تهدف إلى تعزيز صحة الطلبة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

وحول أبرز النتائج المحققة ضمن منظومة الصحة المدرسية، أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن منظومة الصحة المدرسية بالمؤسسة تطبق في 541 مدرسة حكومية وخاصة في العديد من إمارات الدولة، وبلغ عدد الطلاب المستفيدين نحو 560 ألف طالب وطالبة.



برنامج التحصين

أشارت المؤسسة إلى أنه في إطار تعزيز الصحة الوقائية، تم تنفيذ برنامج التحصين للطلاب وفق الفئات العمرية المعتمدة، حيث شمل البرنامج أكثر من 369 ألف طالب وطالبة بما يتماشى مع أهداف برنامج التحصين.

وبينت أن تُعد الموافقة الصحية الإلكترونية المدرسية إحدى المبادرات الذكية التي تهدف إلى تطوير آليات تقديم الخدمات الصحية للطلبة، حيث تُمكّن أولياء الأمور من تقديم الموافقة على الفحوصات الطبية والتطعيمات المدرسية إلكترونياً، بطريقة آمنة وسلسة، من دون الحاجة إلى النماذج الورقية التقليدية.

ويشمل النظام الإلكتروني، التاريخ الصحي للطالب، مما يتيح للفرق الصحية الاطلاع المسبق على المعلومات الطبية الأساسية، وتقديم الرعاية المناسبة وفق الحالة الصحية لكل طالب، مع ضمان دقة البيانات وسهولة الوصول إليها عند الحاجة، بما يعزز كفاءة الإجراءات وجودة الخدمات الصحية المدرسية.



التحول الرقمي

أفادت المؤسسة أنه في إطار دعم التحول الرقمي، تم العمل على تطوير نموذج الموافقة الصحية الإلكترونية للطلبة ليتم عرض الموافقة الصحية بما يتناسب مع المرحلة الدراسية لكل طالب، مع الملء التلقائي لبيانات الطالب، بما يسهم في تقليل الأخطاء وتسريع إجراءات الموافقة.

كما تم إدراج جزء تثقيفي مخصص لأولياء الأمور ضمن النموذج الإلكتروني، يتضمن معلومات مبسطة حول التطعيمات المعتمدة، وأهميتها.