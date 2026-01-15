سناء سهيل: تطوير حلول عملية تخلق بيئة يومية داعمة للأسرة

دينا جوني (دبي)

أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن رؤية القيادة الرشيدة تضع الأسرة في قلب عملية التنمية، لذا يجب أن تعكس المشاريع هذه الرؤية لتخدم مختلف الفئات العمرية، من الرضع والأطفال إلى اليافعين والشباب، وصولاً إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير حلول عملية تخلق بيئة يومية داعمة للأسرة، وتغرس سلوكيات إيجابية تعزز الاستقرار والتفاعل الأسري، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في التنمية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها معاليها خلال منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، حيث شددت على أهمية بناء شراكات أعمق بين صُنّاع السياسات وخبراء إدارة المشاريع، تضع الإنسان في قلب التصميم الحضري. ولفتت معالي وزيرة الأسرة إلى أن شعار المنتدى «تقارب المجتمعات» يتقاطع بصورة مباشرة مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات الوزارة، التي تنظر إلى البنية التحتية بوصفها أداة تنموية شاملة، تسهم في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً واستدامة، عبر تخطيط يراعي احتياجات جميع الفئات العمرية.

وأضافت معاليها: «مشروع النقل الناجح ليس فقط ما ينقل الناس إلى وجهاتهم بسرعة، بل ما يعيد الوقت إلى الأسرة، ويخفف الضغوط اليومية عنها».

وبيّنت معالي سناء سهيل أن دراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أن تحسين الوصول إلى خدمات النقل والخدمات الأساسية، يرتبط بارتفاع مؤشر الرضا الأسري والتماسك الاجتماعي بنسبة تتراوح بين 20 و30% في المدن الكبرى، مؤكدةً أن التخطيط الجيد يخفف الضغوط الحياتية، ويمنح الأسر وقتاً وجودة حياة أفضل.

وأوضحت معاليها أن تقارير صادرة عن اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، تؤكد أن توفير مساحات آمنة ومهيأة للأطفال يسهم في تحسين النمو الاجتماعي والعاطفي بنسبة تصل إلى 25%، لا سيما في السنوات الأولى، بما فيها مرحلة المشي المبكر، مشددةً على أن «المدينة التي تُصمَّم للطفل هي مدينة تُصمَّم للأسرة والمجتمع».