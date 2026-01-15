الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
سفارة الإمارات في بوينس آيرس ترحّب بتصنيف الأرجنتين عدداً من فروع جماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية

سفارة الإمارات في بوينس آيرس ترحّب بتصنيف الأرجنتين عدداً من فروع جماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية
15 يناير 2026 22:35

رحّبت سفارة دولة الإمارات في بوينس آيرس بإعلان جمهورية الأرجنتين تصنيف عددٍ من فروع جماعة الإخوان المسلمين في كلٍّ من لبنان والأردن ومصر منظماتٍ إرهابية، وذلك استنادًا إلى تقارير رسمية أثبتت تورّط هذه الفروع في أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود، تشمل أعمالًا إرهابية ودعوات علنية إلى التطرف، فضلًا عن ارتباطها بمنظمات إرهابية.
وأكدت السفارة في بيان لها أن الخطوة الأرجنتينية تنسجم مع الجهود المستمرة والممنهجة الرامية إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أينما وُجدت.

وجدّدت السفارة تأكيد دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
