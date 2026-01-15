«شرطة أبوظبي» تستقبل وفداً من الفرقة الموسيقية المركزية الأميركية لسلاح الجو

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت شرطة أبوظبي، وفداً من الفرقة الموسيقية المركزية الأميركية لسلاح الجو، وذلك بالتعاون مع السفارة الأميركية في أبوظبي، في إطار تعزيز الشراكات الثقافية، وتبادل الخبرات في مجال الموسيقى العسكرية.

وأشاد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة ممثلة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وحرصها الدائم على توفير جميع الإمكانات اللازمة للفرقة الموسيقية للظهور بالمظهر المشرف الذي يعكس صورة الدولة في مثل هذه الزيارات. وقدمت الفرقتان خلال الزيارة عرضاً موسيقياً مشتركاً تضمّن مقطوعات من الفلكلور التراثي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولوحة فنية من فنَّي «العيالة» و«الحربية».

وأوضح المقدم راشد خصيف الوحشي، رئيس قسم موسيقى الشرطة، أن الزيارة تأتي لتوطيد العلاقات، ودعم التطوير المستمر للفرقة الموسيقية، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتعليم الموسيقي.