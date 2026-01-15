الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مجلس نافس للشباب يُطلق «برنامج ألفا»

خلال إطلاق المبادرة (وام)
16 يناير 2026 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بالتعاون مع مجلس نافس للشباب، إطلاق مبادرة «برنامج ألفا»، وهي مبادرة تفاعلية رائدة صُممت خصيصاً للطلبة الإماراتيين من جيل ألفا في المرحلة الدراسية المتوسطة، ويُعدّون الجيل الرقمي الأكثر ارتباطاً بالتكنولوجيا، بهدف إتاحة فرصة فريدة لاستكشاف بيئة العمل في القطاع الخاص، وتنمية مهاراتهم المستقبلية في سن مبكرة.
ويأتي إطلاق الدفعة التجريبية الأولى من البرنامج، ضمن جهود مجلس نافس للشباب، لدعم التوجهات الاستراتيجية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الهادفة إلى الاستثمار المبكر في رأس المال البشري الإماراتي، وذلك عبر تعريف جيل ألفا بالفرص الواعدة التي يزخر بها القطاع الخاص منذ المراحل الدراسية المتوسطة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل من قادة المستقبل القادرين على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، عبر تزويدهم بالمهارات العملية المبكرة، وتعزيز وعيهم بمتطلبات سوق العمل المستقبلية.
ويهدف البرنامج إلى توعية الطلبة بفرص العمل المستقبلية، وغرس ثقافة العمل منذ سن مبكرة، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل، وربط اهتماماتهم الشخصية بالمسارات الوظيفية المتاحة، كما يسهم في تطوير مهاراتهم الحياتية والعملية، بما يواكب استراتيجيات الدولة في تنمية المهارات الوطنية، بما يشمل بناء مهارات الطلبة وتعريفهم بالقطاع الخاص، وفق استراتيجية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتنمية المهارات الحياتية في بيئة آمنة، وتطوير مهارات المستقبل، بما يتماشى مع توجهات الدولة في إعداد الكوادر الوطنية. وقال ماجد بن زوبع، رئيس مجلس نافس للشباب: نؤمن في «مجلس نافس للشباب» بأن بناء مستقبل اقتصادي مستدام يبدأ بالاستثمار المبكر في عقول وطاقات الطلبة، ويُمثل «برنامج ألفا» جسراً حيوياً يربط بين الطموح الأكاديمي والواقع المهني، حيث نهدف من خلاله إلى كسر المفاهيم النمطية والحواجز النفسية المرتبطة بالعمل في القطاع الخاص منذ سن مبكرة.

برنامج نافس
الإمارات
مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
طلاب المدارس
القطاع الخاص
القطاع الخاص في الإمارات
