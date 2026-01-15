الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نسائية دبي» تنظم برنامجاً تأهيلياً للأسر الأحادية

مشاركات خلال البرنامج (من المصدر)
16 يناير 2026 01:15

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
عام الأسرة
تابع التغطية كاملة

نظّمت جمعية النهضة النسائية بدبي،إدارة التدريب والاستشارات، برنامج تأهيلي ترفيهي للأسر الأحادية، وذلك ضمن البرنامج الأسري «اطمئني» للأسر الأحادية في نسخته للعام الجاري 2026.
وأكدت خولة سعيد النابودة نائبة رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، المشرف العام على إدارة الاستشارات والتدريب، أن البرنامج يأتي تزامناً مع «عام الأسرة»، وبالتعاون مع مؤسسة تراحم الخيرية، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة وتمكين المرأة.
وأوضحت النابودة أن مبادرة «اطمئني» تهدف إلى توفير منظومة دعم شاملة للأسر الأحادية، تشمل الدعم النفسي والتمكين الأسري والتربوي والاقتصادي، إلى جانب تنظيم برامج إرشادية وبرامج صحية تسهم في مساعدة الأسر على استعادة التوازن والشعور بالطمأنينة.
وأضافت أن البرنامج يتضمن أربعة محاور أساسية، تشمل دورات تدريبية في مجالات حيوية، أبرزها المجال النفسي والأسري والتربوي والسلوكي، والمالي والاستثماري واللياقة والتغذية  وتنظيم «رحلة التجربة الملهمة».

نسائية دبي
دبي
الإمارات
جمعية النهضة النسائية
جمعية النهضة النسائية في دبي
عام الأسرة
آخر الأخبار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
علوم الدار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
اليوم 12:28
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
علوم الدار
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
اليوم 12:21
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
اليوم 12:19
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في تشاد
اليوم 11:58
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اقتصاد
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اليوم 11:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©