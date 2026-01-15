«نسائية دبي» تنظم برنامجاً تأهيلياً للأسر الأحادية

دبي (الاتحاد)

نظّمت جمعية النهضة النسائية بدبي،إدارة التدريب والاستشارات، برنامج تأهيلي ترفيهي للأسر الأحادية، وذلك ضمن البرنامج الأسري «اطمئني» للأسر الأحادية في نسخته للعام الجاري 2026.

وأكدت خولة سعيد النابودة نائبة رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، المشرف العام على إدارة الاستشارات والتدريب، أن البرنامج يأتي تزامناً مع «عام الأسرة»، وبالتعاون مع مؤسسة تراحم الخيرية، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة وتمكين المرأة.

وأوضحت النابودة أن مبادرة «اطمئني» تهدف إلى توفير منظومة دعم شاملة للأسر الأحادية، تشمل الدعم النفسي والتمكين الأسري والتربوي والاقتصادي، إلى جانب تنظيم برامج إرشادية وبرامج صحية تسهم في مساعدة الأسر على استعادة التوازن والشعور بالطمأنينة.

وأضافت أن البرنامج يتضمن أربعة محاور أساسية، تشمل دورات تدريبية في مجالات حيوية، أبرزها المجال النفسي والأسري والتربوي والسلوكي، والمالي والاستثماري واللياقة والتغذية وتنظيم «رحلة التجربة الملهمة».